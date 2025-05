Leone XIV, l'americano Robert Francis Prevost è il nuovo Papa. LIVE

Giovedì 8 maggio è stato eletto il nuovo Papa, al quarto scrutinio nel secondo giorno di Conclave. È Robert Francis Prevost (CHI È IL NUOVO PAPA - IL DISCORSO). Ha scelto il nome Leone XIV. È la prima volta di un Papa nordamericano. Prevost, 70 anni il prossimo 14 settembre, è originario di Chicago ed era finora prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l'America Latina. È dell'Ordine degli agostiniani e ha avuto una lunga esperienza missionaria in Perù, dove è stato anche vescovo di Chiclayo.

Applausi a San Pietro alla fumata bianca, al suono delle campane della basilica.

