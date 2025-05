Il cardinale Matteo Maria Zuppi, intercettato su via della Conciliazione da un cronista di Alanews, ha risposto con ironia alle domande sull’elezione di Papa Leone XIV: "In tanti speravano in me come Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia.” Sul nuovo pontefice ha dichiarato che “per principio il Papa è sempre bravo. Seguirà le orme di Papa Francesco? Sono ancora in apnea".