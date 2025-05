Papa Leone XIV, il fratello John: "E' stato uno choc, non ci credevo"

"Non pensavo proprio che potesse accadere. C'era qualche possibilità, ma sono rimasto davvero sorpreso quanto tutti quando hanno pronunciato il suo nome". Sono queste le parole di John Prevost, il fratello di Papa Leone XIV , che ha raccontato la sua emozione dopo l’elezione di Robert (“Rob” come è solito chiamarlo) ai media Usa direttamente dalla sua casa alla periferia sud di New Lenox in Illinois. ( PAPA LEONE XIV, LE NEWS IN DIRETTA )

John Prevost: "Un vicino gli disse che sarebbe diventato Papa"

Preside in pensione di una scuola cattolica, John ha 71 anni ed ha fatto fatica ad elaborare l'ascesa al soglio pontificio di suo fratello. L'elezione, è emerso in un’intervista concessa al “Daily Herald”, "è stato un momento letteralmente scioccante", ha detto l’uomo. "Ero al telefono con mia nipote e non riuscivamo a crederci. Poi il telefono, l'iPad e il mio cellulare sono impazziti", ha raccontato. Rivelando poi alcuni episodi della vita del nuovo Pontefice. "La nostra è stata un'infanzia normale. È un po' strano, ma tutti e tre noi fratelli sapevamo cosa volevamo fare fin da piccoli. E Rob sapeva che sarebbe diventato prete da quando ha imparato a camminare. Un vicino una volta ha persino detto che un giorno sarebbe diventato Papa". L'ultima telefonata con Leone XIV è stata la sera prima del Conclave. "Mi chiese: 'Come dovrei chiamarmi?'", ha ricordato John. "Gli dissi che non doveva essere Leone perché' sarebbe stato il tredicesimo. Ma deve aver fatto delle ricerche per vedere che in realtà era il 14esimo". Poi, nel corso di un un’altra intervista, John ha assicurato al mondo che suo fratello “sarà un secondo Papa Francesco”. Credo, ha proseguito, “che seguirà le sue orme lavorando per i meno abbienti”, sottolineando che sarà un buon Papa perché ha “un profondo sentimento per i diseredati, per i poveri, per coloro che non sono ascoltati”. Nel suo cuore, nella sua anima, ha sottolineato ancora John Prevost, “voleva essere un missionario. Non voleva essere vescovo o cardinale, ma è quello che gli è stato chiesto di fare ed è quello che ha fatto”, ha detto ancora.

“Da sempre tifoso dei Chicago White Sox”

Poi, ecco ancora una parentesi meno religiosa. Infatti, Papa Leone XIV è un tifoso della squadra di baseball dei Chicago White Sox. Lo stesso John lo ha confermato all'emittente televisiva locale WGN. "E' sempre stato un tifoso dei Sox. Nostra madre era una tifosa dei Cubs", l'altra formazione della città, "e nostro padre era un tifoso dei Cardinals" di St. Louis, ha spiegato. "Tutte le zie, la famiglia di nostra madre, provenivano dal lato nord, ed erano tifose" dei Cubs, che hanno sede in quella zona della città”. Tra l’altro proprio la squadra dei Sox su X ha postato la foto di un cartello esposto nello stadio di casa, il Rate Field, con scritto: 'Ehi Chicago, è un tifoso dei Sox'. Una risposta-sfottò ad un analogo cartellone pubblicato poco prima dai rivali dei Cubs al Wrigley Field, casa del club.