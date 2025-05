Papa Leone XIV e lo sport: dal baseball al calcio, ecco per chi tifa

Proprio come il suo predecessore, anche Robert Francis Prevost , papa Leone XIV, è un grande appassionato di sport, in particolare di tennis. È stato lo stesso Pontefice a raccontarlo in un'intervista rilasciata nel settembre 2023 al sito dell'Ordine di Sant'Agostino. "Mi considero un discreto giocatore dilettante di tennis", erano state le sue parole nel corso del colloquio ( IL NUOVO PAPA LEONE XIV, LO SPECIALE DI SKY TG24 ). "Da quando ho lasciato il Perù" - aveva detto Prevost, missionario per oltre un decennio - "ho avuto poche occasioni per allenarmi, quindi non vedo l'ora di tornare in campo. Finora il nuovo lavoro non mi ha lasciato molto tempo libero. Mi piace molto anche leggere, fare lunghe passeggiate e viaggiare, vedere e godere di posti nuovi e diversi". Difficilmente il tempo lo troverà ora, alle prese con l'incarico di capo della Chiesa cattolica, ruolo che non gli impedirà comunque di continuare a coltivare altre passioni sportive.

Il tifo per i White Socks confermato dal fratello

Da buon cittadino statatunitense, Papa Leone XIV non può fare a meno di seguire il baseball e sembra essersi disvelato l'iniziale mistero legato alla sua squadra del cuore. Essendo il nuovo Papa nativo di Chicago, ci si chiedeva infatti se simpatizzse per i Cubs o per i White Socks. Ebbene, è stato il fratello in persona a sciogliere il dubbio, rivelando la preferenza di Leone XIV proprio per i White Socks. Di certo, poi, Il nuovo vescovo di Roma è un tifoso dei Villanova Wildcats, la squadra di basket dell’università religiosa in cui ha studiato e in cui si è laureato. Nel 2016, quello che sarebbe diventato Papa Leone XIV ritwittò un post in cui si celebrava la vittoria dei Wildcats nel campionato Ncaa, la prima per un college cattolico dal 1985. Nella Capitale, infine, più di qualcuno mormora anche che abbia qualcosa più che una simpatia per la squadra giallorossa e che più volte, in passato, sia stato frequentatore dello stadio Olimpico.