Dai selfie alla cena, cosa ha fatto Papa Leone XIV dopo l'elezione

Subito dopo esser stato scelto come nuovo Papa (LA DIRETTA), Robert Francis Prevost, il cardinale americano che ha scelto il nome di Leone XIV, si è recato all’interno della Cappella Sistina per pregare in solitaria, dopo che tutti i cardinali elettori lo hanno applaudito (IL VIDEO). Poi, davanti a 150mila fedeli che hanno riempito piazza San Pietro, via della Conciliazione e piazza Pia, Papa Leone XIV si è affacciato dalla loggia delle benedizioni per salutare la folla pronunciando le sue prime parole: “La pace sia con tutti voi”. Visibilmente emozionato, il 267esimo Pontefice, ha voluto anche ricordare il suo predecessore: “Grazie a Francesco. Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l'incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace". Una volta terminato questo momento solenne, il Papa ha potuto allentare un po' la tensione.