Tutti i Papi dal 1900 a oggi, da Leone XIII a Papa Francesco. L’elenco

Sono 11 i Pontefici eletti fra l’inizio del 20° secolo e i giorni nostri, fra Guerre Mondiali, rivoluzioni culturali e una pandemia. Alcuni furono grandi sportivi - come Pio XI e Giovanni Paolo II -, altri vengono ricordati per il loro particolare carattere (ad esempio il “Papa buono” Giovanni XXIII) e per le profonde rivoluzioni che hanno portato nella Chiesa cattolica