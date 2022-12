Benedetto XVI, quando Ratzinger annunciò le dimissioni nel 2013. VIDEO

Storiche le immagini che ritraggono il pontefice, all'epoca 86enne, mentre annunciava la sua scelta di dimettersi a causa di problemi di salute: "Sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino", aveva spiegato

Il Papa emerito, all’anagrafe Josep Ratzinger, si è spento oggi 31 dicembre all’età di 95 anni. Era malato da tempo (LA FOTOSTORIA - LE SUE PASSIONI). Era l'aprile del 2005 quando veniva eletto pontefice dal Conclave, per poi dimettersi 8 anni dopo, nel 2013, per via delle sue condizioni di salute (aveva 86 anni). Storiche le immagini delle sue dimissioni, così come il suo discorso: "Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino", disse spiegando la sua scelta. "Ben consapevole della gravità di questo mio atto", aggiunse, "con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20.00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice".