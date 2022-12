14/18 ©Ansa

"Roma, l'Italia e il mondo intero perdono un protagonista assoluto. Un grande uomo di fede e di pensiero. Un innovatore. La sua scelta delle dimissioni cambierà per sempre la storia della Chiesa Cattolica. Tutti dobbiamo essergli riconoscenti”, dice il segretario Pd Enrico Letta. Il leader di Azione Carlo Calenda: "Ultimo grande pensatore della Chiesa. Per me, ateo e liberale, Caritas in veritate è un testo moderno e profondo. La 'libertà responsabile', la tecnica non fine a se stessa ma subordinata all'etica come ricerca di giustizia e trascendenza. Da rileggere"