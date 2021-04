28/37 ©Getty

“Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio - afferma Benedetto XVI - sono pervenuto alla certezza che le mie forze non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero”. Ratzinger sottolinea che “nel mondo di oggi per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo”. Un vigore che “negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità”