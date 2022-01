Rapporto su pedofilia a Monaco, Ratzinger respinge accuse su errori

Il rapporto documenta centinaia di casi di abusi commessi durante quasi otto decenni, e punta l'indice sui vertici dell'arcidiocesi che si sono succeduti in questo lungo lasso di tempo. I numeri sono impressionanti: 235 persone responsabili di abusi, 497 vittime (nel 60 percento dei casi si tratta di minori) e nella maggior parte dei casi di sesso maschile. La maggioranza dei crimini sarebbe stata commessa negli anni '60 e '70 del secolo scorso. A seconda dei casi ci si sarebbe regolati secondo una gamma di comportamenti che vanno dall'irresolutezza al vero e proprio tentativo di insabbiamento. Nel corso dei cinque anni in cui a Monaco c'era Ratzinger alcuni abusi sarebbero stati commessi da due religiosi che prestavano assistenza spirituale ai giovani e nei confronti dei quali non si presero provvedimenti.

Il Papa Emerito respinge le accuse

Allegata al rapporto una dichiarazione del Papa Emerito in cu Ratzinger respinge le accuse e afferma di non aver commesso errori di comportamento per tutti e quattro i casi in cui è chiamato in causa. Gli estensori del rapporto ritengono "poco credibile" la versione data dallo stesso Ratzinger, che ha sostenuto di non essere presente ad una seduta importante nel 1980, nella quale si decise di prendere un prete pedofilo nell'arcivescovado di Monaco e impiegarlo nella "cura delle anime". Secondo i legali, il futuro Papa non avrebbe mostrato "alcun interesse riconoscibile" nell'agire contro i responsabili.