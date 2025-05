Papa Leone XIV, appello per la pace. Oggi incontro con la stampa. LIVE

Sono stati pubblicati lo stemma e il motto ufficiale di Papa Leone XIV. Lo stemma raffigura uno scudo diviso diagonalmente in due settori: nella parte superiore, su sfondo azzurro, compare un giglio bianco, simbolo di purezza; nella parte inferiore, su sfondo chiaro, è rappresentata un'immagine che richiama l'Ordine di Sant'Agostino: un libro chiuso sul quale si trova un cuore trafitto da una freccia. L'iconografia richiama l'esperienza di conversione di Sant'Agostino, che esprimeva con le parole: "Vulnerasti cor meum verbo tuo", ossia "Hai trafitto il mio cuore con la tua Parola". Il motto scelto, "In Illo uno unum", proviene dall'Esposizione sul Salmo 127 di Sant'Agostino e significa "In Colui che è Uno, siamo uno", un richiamo all'unità e alla comunione che caratterizzano il carisma agostiniano. In un'intervista del luglio 2023, lo stesso Prevost aveva spiegato: "Come si evince dal mio motto episcopale, l'unità e la comunione fanno parte proprio del carisma dell'Ordine di Sant'Agostino e anche del mio modo di agire e pensare".