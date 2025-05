Papa Leone XIV a Santa Maria Maggiore prega sulla tomba di Francesco

Cronaca

Due giorni dopo l’elezione, il Pontefice ha sceto di recarsi in preghiera alla Madonna del Buon Consiglio. Una visita discreta, accolta con gioia dai fedeli del piccolo borgo. Per Prevost è un ritorno: ogni tappa della sua vita ecclesiastica lo ha riportato a in questo luogo. E oggi ha rinnovato quel legame davanti all’icona della Vergine