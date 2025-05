Giubileo delle Chiese Orientali: date, programma e iniziative

Da lunedì 12 a mercoledì 14 maggio a Roma si celebra il Giubileo delle Chiese Orientali. Un evento pensato per promuovere l'unità e la comprensione tra i diversi riti all'interno della Chiesa Cattolica. Parteciperanno fedeli, patriarchi, arcivescovi maggiori, metropoliti e altri rappresentanti delle Chiese orientali in comunione con Roma

Da lunedì 12 a mercoledì 14 maggio a Roma si celebra il Giubileo delle Chiese Orientali, una celebrazione delle ricche tradizioni e del patrimonio spirituale delle Chiese Cattoliche Orientali. Un evento pensato per promuovere l'unità e la comprensione tra i diversi riti all'interno della Chiesa Cattolica, mettendo in evidenza i contributi liturgici, teologici e culturali unici delle tradizioni orientali. Parteciperanno fedeli, patriarchi, arcivescovi maggiori, metropoliti e altri rappresentanti delle Chiese orientali in comunione con Roma. Mercoledì 14 maggio, ultimo giorno del pellegrinaggio giubilare delle Chiese orientali, alle 10 in Aula Paolo VI è prevista l'udienza con Papa Leone XIV prima della divina liturgia in rito bizantino che si terrà alle 14.

Il programma



Lunedì 12 maggio



- h.8.30: Divina Liturgia in Rito Etiopico

• Basilica di S. Pietro, Cappella del Coro

• Responsabili: Chiesa Etiopica e Chiesa Eritrea



- h.13.00: Divina Liturgia in Rito Armeno

• Basilica di S. Maria Maggiore, Cappella Paolina

• Responsabile: Chiesa Armena



- h.15.00: Divina Liturgia in Rito Copto

• Basilica di S. Maria Maggiore, Cappella Paolina

• Responsabile: Chiesa Copta





Martedì 13 maggio



- h.13.00: Divina Liturgia in Rito Siro-Orientale (Anafora di Addai e Mari)

• Basilica di S. Pietro

• Responsabile: Chiesa Caldea e Chiesa Siro-Malabarese



- h.18.45: Vespri in Rito Siro-Occidentale

• Basilica di S. Maria Maggiore

• Responsabile: Chiesa Siro-Cattolica, Chiesa Maronita, Chiesa Siro-Malankarese

- h.21.00: Akathistos

• Basilica di S. Maria Maggiore, Sagrato della Basilica

• Responsabile: Collegi in Urbe con presenza bizantina







Mercoledì 14 maggio



- h.14.00: Divina Liturgia in Rito Bizantino

• Basilica di S. Pietro

• Responsabile: Chiesa Greco-Cattolica Melchita, Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, Chiesa Greco-Cattolica Romena, insieme con le altre Chiese sui iuris di Rito Bizantino