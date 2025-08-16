Dal Kyiv Independent a Le Monde: il vertice Trump-Putin sui giornali di tutto il mondo
Molti quotidiani esteri hanno dato spazio in prima pagina al vertice in Alaska tra Trump e Putin. Dal New York Times, che ha posto l'accento sul fatto che i due leader non abbiano raggiunto di fatto un accordo sull'Ucraina, fino a Le Monde, che ha parlato di un'Ucraina "alla mercé delle relazioni tra Trump e Putin". Ecco tutti i titoli dei giornali internazionali sulla questione
- "Trump e Putin terminano i colloqui senza un accordo sull'Ucraina". Questa l'apertura di oggi del New York Times dedicata al vertice in Alaska. In prima pagina, il quotidiano statunitense ribadisce anche che "il presidente ha fornito pochi dettagli concreti sul vertice"
- In prima pagina anche sul quotidiano francese Le Monde la questione del vertice in Alaska tra il presidente russo e quello statunitense: "L'Ucraina alla mercé delle relazioni tra Trump e Putin". E ancora: "Da oltre vent'anni Trump nutre un evidente fascino per il suo omologo russo, con il quale intrattiene un rapporto tossico e opaco"
- Il vertice in Alaska domina la prima pagina anche del quotidiano spagnolo El Pais, che scrive: "Trump pone fine all'isolamento di Putin senza ottenere il cessate il fuoco". E aggiunge: "Il presidente Usa definisce l'incontro 'produttivo', però senza concessioni sull'Ucraina"
- "Non ancora" è il titolo d'apertura del New York Post sul vertice in Alaska tra Trump e Putin. "Trump afferma che i colloqui di pace storici stanno facendo progressi, ma non ci sarà alcun accordo finché non ci sarà un accordo", ribadisce il giornale statunitense
- Il quotidiano ucraino Kyiv Independent ha pubblicato un editoriale di fuoco sul vertice Trump-Putin, definendo il summit "disgustoso, vergognoso, alla fine inutile". E ancora: "Il predecessore di Trump una volta definì Putin un assassino, Trump gli ha riservato un'accoglienza da re". Per il presidente russo "e la sua cerchia ristretta, l'indipendenza dell'Ucraina è un incidente di percorso, e stanno provvedendo a correggerlo”
- L'incontro Trump-Putin sull'Ucraina domina la prima pagina anche del quotidiano austriaco Die Press, che lo definisce "il mercanteggiamento sull'Ucraina". E ancora: "Come può finire la guerra in Ucraina? Trump e il leader russo Putin si sono incontrati in un vertice storico"
- Anche il quotidiano svizzero Blick dedica spazio al vertice in Alaska. "Tutti gli occhi puntati sull'Alaska", scrive il giornale, rimarcando che "Putin e Trump si incontrano ad Anchorage per il vertice sull'Ucraina"
- L'incontro Trump-Putin trova spazio anche sulla prima pagina del quotidiano portoghese Público. "Putin e Trump cercano di sciogliere il ghiaccio in Alaska", scrive il giornale di Lisbona
- Anche Folha de S.Paulo, il quotidiano brasiliano con sede a San Paolo, ha dato spazio alla notizia del vertice in Alaska. "L'incontro tra Trump e Putin si conclude senza segni di tregua in Ucraina", scrive
- L'incontro storico tra Putin e Trump conquista la prima pagina anche del quotidiano argentino Clarín. "Un vertice con un clima positivo, ma senza accordo per fermare la guerra in Ucraina", scrive il giornale di Buenos Aires