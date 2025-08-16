Vertice Alaska, chi ha partecipato all'incontro con Trump e Putin

L'incontro, definito da entrambe le parti "costruttivo" e "produttivo", si è svolto a porte chiuse con un formato "tre contro tre". Da parte russa, insieme a Putin, c'erano Sergei Lavrov, ministro degli Affari esteri russo, e Yuri Ushakov, assistente di politica estera di Putin. Da parte statunitense, insieme a Trump, Marco Rubio, segretario di Stato, e Steve Witkoff, inviato speciale del presidente statunitense

I negoziati in Alaska tra Trump e Putin sull'Ucraina si sono svolti in circa tre ore, senza però raggiungere un accordo definitivo. L'incontro, che è stato definito da entrambe le parti "costruttivo" e "produttivo", si è svolto a porte chiuse con un formato "tre contro tre". Sono due consiglieri i chiave per parte che si uniscono al presidente di ciascun Paese al tavolo. Chi erano, quindi, i partecipanti al vertice? Da parte russa, insieme a Putin, c'erano Sergei Lavrov, ministro degli Affari esteri russo, e Yuri Ushakov, assistente di politica estera del presidente russo per più di dieci anni e in precedenza ambasciatore negli Stati Uniti. Da parte statunitense, insieme a Trump, Marco Rubio, segretario di Stato, considerato un falco della politica estera e uno dei membri più in vista del gabinetto del tycoon, e Steve Witkoff, inviato speciale del presidente statunitense.