Russia, nella notte un'auto è esplosa a Mosca: tre morti

Sono deceduti i due agenti di polizia rimasti feriti in una deflagrazione nella zona sud della capitale russa. L'incidente è accaduto mentre erano intenti a bloccare una persona sospetta in via Yeletskaya: anche questa sarebbe morta. L'area è stata isolata e presidiata da un nutrito contingente di polizia. L'esplosione si è verificata vicino al luogo in cui lunedì il tenente generale Fanil Sarvarov è stato ucciso da un ordigno che era stato piazzato sotto la sua vettura parcheggiata

Nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa . Due agenti sono morti "mentre fermavano una persona sospetta in via Yeletskaya", vicino a una stazione di polizia, ha riferito l'ufficio stampa del Comitato Investigativo della Federazione Russa. "Hanno visto una persona sospetta vicino a un'auto della polizia. Mentre si avvicinavano per fermarlo, un ordigno è esploso. A causa delle ferite riportate, i due agenti di polizia, così come la persona che si trovava accanto agli agenti", ha riferito il Comitato Investigativo, citato dall'agenzia Tass. Secondo fonti locali anche l'autore dell'esplosione è morto. L'incidente è avvenuto intorno all'1.40 di notte nei pressi dell'edificio del dipartimento di polizia. Secondo le prime informazioni, l'ordigno improvvisato era fissato sotto la macchina della polizia stradale, sul lato passeggero, vicino al conducente.

La ricostruzione dei media russi

I media affermano che, secondo una versione, una o più persone sconosciute avrebbero lanciato un ordigno esplosivo nell'auto. Un'altra versione suggerisce che l'ordigno sia stato posizionato vicino al veicolo e sia detonato quando gli agenti sono saliti a bordo. Come detto, le esplosioni sarebbero avvenute intorno all'1 di notte ora di Kiev, poiché è a quell'ora che la notizia dell'esplosione dell'auto a Mosca ha iniziato a circolare sui social network. A quanto riferito si sarebbero sentite almeno due esplosioni. Diverse fonti sui social media sottolineano che si tratta quasi dello stesso luogo in cui l'auto del generale Sarvarov è stata fatta saltare in aria il 22 dicembre. Numerose squadre di soccorso e di servizio sono giunte sul posto. "Inizialmente, una persona sconosciuta ha lanciato un ordigno esplosivo attraverso il finestrino dell'auto. Testimoni hanno riferito di aver visto due persone fuggire", si legge in un post, sempre secondo Rbc Ukraine.