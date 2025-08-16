Israele, Hamas potrebbe accettare accordo parziale su ostaggi. LIVE

Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, Netanyahu ha ricevuto un documento in cui si afferma che la posizione di Hamas è in linea con l'offerta fatta dall'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, che include il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 ostaggi morti in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni e del rilascio dei prigionieri palestinesi. Almeno 1.760 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano aiuti a Gaza tra il 27 maggio e il 13 agosto
Hamas potrebbe aver cambiato posizione sui negoziati per la presa degli ostaggi e sarebbe disposta a concordare un "accordo parziale", ha riferito Channel 12, citando un documento classificato ricevuto dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, Netanyahu ha ricevuto un documento in cui si afferma che la posizione di Hamas è in linea con l'offerta fatta dall'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, che include il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 ostaggi morti in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni e del rilascio dei prigionieri palestinesi. Almeno 1.760 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano aiuti a Gaza tra il 27 maggio e il 13 agosto, secondo gli ultimi dati resi noti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Approvato il nuovo piano di insediamento nella regione E1 della Cisgiordania, che consiste in 3.401 unità abitative per i coloni. Ad annunciarlo, il ministro delle Finanze israeliano, falco dell'ultradestra Bezalel Smotrich. Il piano, ha detto, “seppellirà l'idea di uno Stato palestinese”.
Almeno 1.760 palestinesi sono stati uccisi da fine maggio nella Striscia di Gaza, la maggior parte dei quali dall'esercito israeliano, mentre cercavano aiuti umanitari, ha dichiarato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani per il Territorio Palestinese. Secondo un portavoce della Difesa Civile di Gaza, Mahmoud Bassal, almeno 38 persone sono state uccise oggi dagli attacchi israeliani nel territorio, tra cui 12 in attesa di aiuti umanitari.
Aerei da combattimento dell'aviazione israeliana hanno colpito una struttura di Hezbollah e un tunnel appartenente al gruppo terroristico vicino al castello di Beaufort nel sud del Libano poco tempo fa. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). L'esercito afferma che l'esistenza del sito è una violazione del cessate il fuoco tra Israele e Libano. "Non ci muoveremo dalla nostra politica di massima applicazione e non permetteremo che sorgano minacce contro i residenti del nord e tutti i cittadini di Israele", ha affermato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in una dichiarazione sugli attacchi secondo quanto riferisce 'The Times of Israel'.
Hamas potrebbe aver cambiato posizione sui negoziati per la presa degli ostaggi e sarebbe disposta a concordare un "accordo parziale", ha riferito Channel 12, citando un documento classificato ricevuto dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, Netanyahu ha ricevuto un documento in cui si afferma che la posizione di Hamas è in linea con l'offerta fatta dall'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, che include il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 ostaggi morti in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni e del rilascio dei prigionieri palestinesi. Il rapporto ha anche sottolineato che questi possibili negoziati potrebbero essere più rapidi rispetto ai casi precedenti, con due fonti anonime citate da Channel 12 che spiegano che la risposta di Hamas potrebbe essere pronta già la prossima settimana. Questo documento giunge sulla scrivania di Netanyahu poche ore dopo che il direttore del Mossad, David Barnea, ha incontrato il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, a Doha, in Qatar, per discutere della questione dei negoziati per l'accordo sugli ostaggi. Secondo le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti del Mossad, l'opzione di giungere a un "accordo parziale" che non prevedesse il ritorno di tutti gli ostaggi è stata "completamente scartata".