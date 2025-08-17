Israele, continuano i raid a Gaza. Oggi sciopero per la tregua. LIVE

Dall'alba di oggi - riporta Al Jazeera - sono stati uccisi in tutta la Striscia di Gaza 25 palestinesi, tra i quali 12 ai centri per la distribuzione degli aiuti. È morta ieri a Pisa la palestinese di 20 anni arrivata meno di 24 ore prima da Gaza con un volo militare nell'ambito dell'operazione umanitaria del governo italiano. Era giunta in uno stato di grave malnutrizione
È morta ieri a Pisa la palestinese di 20 anni arrivata meno di 24 ore prima da Gaza con un volo militare nell'ambito dell'operazione umanitaria del governo italiano. Era giunta in uno stato di grave malnutrizione. Nove civili palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti dal fuoco israeliano nel nord di Gaza, secondo fonti locali riprese dall'agenzia palestinese Wafa. Dall'alba di oggi - riporta Al Jazeera - sono stati uccisi in tutta la Striscia di Gaza 25 palestinesi, tra i quali 12 ai centri per la distribuzione degli aiuti. Hamas potrebbe aver cambiato posizione sui negoziati per la presa degli ostaggi e sarebbe disposta a concordare un "accordo parziale", ha riferito Channel 12, citando un documento classificato ricevuto dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, Netanyahu ha ricevuto un documento in cui si afferma che la posizione di Hamas è in linea con l'offerta fatta dall'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, che include il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 ostaggi morti in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni e del rilascio dei prigionieri palestinesi.
Raid israeliano su Gaza City, bombardato un ospedale
Un raid israeliano alle prime ore del mattino ha colpito l'ospedale Al Ahli di Gaza City, uccidendo almeno 7 persone, secondo quanto riporta Al Jazeera. Un ragazzo è morto, invece, nell'attacco su una tenda, sempre a Gaza City. Israele intensifica la sua offensiva mentre aumentano i morti per fame (11 nelle ultime 24 ore secondo il ministero della Salute di Gaza) e aumenta la pressione per sfollare forzatamente i palestinesi nelle zone di concentramento nel sud della Striscia. Decine di migliaia di israeliani si sono già radunati a Tel Aviv per chiedere la fine della guerra e il ritorno degli ostaggi
Israele fornirà tende per evacuare i civili di Gaza City a sud
Israele riprenderà domani la fornitura di tende e altre attrezzature per gli sfollati a Gaza, "nell'ambito dei preparativi dell'esercito per trasferire la popolazione dalle zone di combattimento verso il sud della Striscia", in vista della nuova offensiva voluta dal governo di Benyamin Netanyahu. Lo annuncia il Cogat, l'ente israeliano per il coordinamento delle attivi
