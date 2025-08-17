Israele, continuano i raid a Gaza. Oggi sciopero per la tregua. LIVE

È morta ieri a Pisa la palestinese di 20 anni arrivata meno di 24 ore prima da Gaza con un volo militare nell'ambito dell'operazione umanitaria del governo italiano. Era giunta in uno stato di grave malnutrizione. Nove civili palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti dal fuoco israeliano nel nord di Gaza, secondo fonti locali riprese dall'agenzia palestinese Wafa. Dall'alba di oggi - riporta Al Jazeera - sono stati uccisi in tutta la Striscia di Gaza 25 palestinesi, tra i quali 12 ai centri per la distribuzione degli aiuti. Hamas potrebbe aver cambiato posizione sui negoziati per la presa degli ostaggi e sarebbe disposta a concordare un "accordo parziale", ha riferito Channel 12, citando un documento classificato ricevuto dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, Netanyahu ha ricevuto un documento in cui si afferma che la posizione di Hamas è in linea con l'offerta fatta dall'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, che include il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 ostaggi morti in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni e del rilascio dei prigionieri palestinesi.

