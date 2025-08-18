Israele, arresti per sciopero generale. Netanyahu: aiutano Hamas LIVE

Polemiche, scontri, decine di fermi e un milione di persone in strada ieri per lo sciopero generale volto a sollecitare la fine della guerra a Gaza e un accordo per il ritorno degli ostaggi ancora nella Striscia. Bloccate le autostrade e le vie principali. "I dimostranti aiutano Hamas per nuovi orrori", secondo Netanyahu. "Basta inganni: riportali a casa", replicano al premier le famiglie dei rapiti israeliani
Polemiche, scontri, decine di arresti e un milione di persone in strada ieri in Israele per lo sciopero generale volto a sollecitare la fine della guerra a Gaza e un accordo per il ritorno degli ostaggi ancora nella Striscia. Bloccate le autostrade e le vie principali. "I dimostranti aiutano Hamas per nuovi orrori", secondo Netanyahu. "Basta inganni: riportali a casa", replicano al premier le famiglie dei rapiti israeliani.
Israele, piano per occupazione Gaza: droni, evacuazioni e “città Stato”. Cosa sappiamo
Dopo l'approvazione, nella notte dell'8 agosto, da parte del gabinetto di sicurezza alla proposta del primo ministro israeliano di conquistare militarmente Gaza City, si aprono scenari fin qui inediti. I piani per l'occupazione da parte delle forze di difesa (Idf) sono infatti segreti e non è escluso che il dispiegamento dei mezzi militari abbia l'obiettivo di indurre Hamas a deporre le armi, liberare gli ostaggi del 7 ottobre 2023 ancora in vita e, infine, sciogliersi. Si affacciano tuttavia altre ipotesi.
Iran, Safavi: “Scoppierà una nuova guerra, per ora nessun accordo”
Yahya Rahim Safavi, consigliere della Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei, ha dichiarato: “Penso che scoppierà una nuova guerra e forse dopo non ce ne sarà più”. Lo riporta Ynet, citando le sue parole. “Gli Stati Uniti e Israele credono che la pace debba essere raggiunta con la forza, e l'Iran, da parte sua, deve essere forte”, ha affermato Safavi, spiegando che il personale militare “sviluppa scenari, vede le possibilità e prepara un piano per lo scenario peggiore”. “Al momento”, ha chiarito, “non siamo in un cessate il fuoco. Siamo in una fase di guerra e potrebbe crollare da un momento all'altro. Non c'è alcun accordo tra noi, gli israeliani e gli americani”.
Centinaia di persone fuori da sede Likud a Tel Aviv, scontri con polizia
Dopo la manifestazione di massa per gli ostaggi a Tel Aviv, centinaia di persone si sono spostate di fronte alla vicina sede del partito Likud del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dove hanno acceso un falò e si sono scontrate con la polizia. Lo riferisce 'The Times of Israel'. La polizia impedisce ai manifestanti di raggiungere l'ingresso dell'edificio Metzudat Ze'ev. I video pubblicati sui social media mostrano gli agenti che spingono violentemente con i manifestanti, che battono i tamburi e cantano slogan contro il governo.