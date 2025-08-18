Israele, arresti per sciopero generale. Netanyahu: aiutano Hamas LIVE

Yahya Rahim Safavi, consigliere della Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei, ha dichiarato: “Penso che scoppierà una nuova guerra e forse dopo non ce ne sarà più”. Lo riporta Ynet, citando le sue parole. “Gli Stati Uniti e Israele credono che la pace debba essere raggiunta con la forza, e l'Iran, da parte sua, deve essere forte”, ha affermato Safavi, spiegando che il personale militare “sviluppa scenari, vede le possibilità e prepara un piano per lo scenario peggiore”. “Al momento”, ha chiarito, “non siamo in un cessate il fuoco. Siamo in una fase di guerra e potrebbe crollare da un momento all'altro. Non c'è alcun accordo tra noi, gli israeliani e gli americani”.