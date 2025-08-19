Guerra Israele, sì di Hamas a tregua 60 giorni e rilascio ostaggi LIVE

"Vogliono tornare a discutere un accordo perché temono che invaderemo Gaza City", affermano dal governo Netanyahu. Il capo di Stato maggiore israeliano Zamir ha approvato il piano per l'occupazione e lo presenterà oggi al Ministro della Difesa, secondo i media locali. I mediatori di Qatar ed Egitto propongono una tregua iniziale di 60 giorni per poter avviare negoziati e il rilascio in due distinte tranche dei 49 ostaggi
Una nuova proposta per un possibile cessate il fuoco nella Striscia arriva sul tavolo di Hamas, che dice sì. "Vogliono tornare a discutere un accordo perché temono che invaderemo Gaza City", affermano dal governo Netanyahu. Il capo di Stato maggiore israeliano Zamir ha approvato il piano per l'occupazione e lo presenterà oggi al Ministro della Difesa, secondo i media locali. I mediatori di Qatar ed Egitto propongono una tregua iniziale di 60 giorni per poter avviare negoziati e il rilascio in due distinte tranche dei 49 ostaggi.
Iran: a Teheran scoperto centro assemblaggio droni del Mossad
La polizia iraniana ha riferito di aver scoperto un rifugio a Teheran collegato ai servizi segreti israeliani (Mossad) dove ha sequestrato diversi droni assemblati in loco, quasi due mesi dopo la guerra di 12 giorni con Israele. "Una stazione di polizia centrale di Teheran, sulla base di resoconti pubblici e indagini sul campo, ha identificato il luogo in via Nosrat, vicino a piazza Enghelab, nel centro della capitale", ha riferito Mehr, citando una fonte anonima a conoscenza della vicenda. L'agenzia di stampa ha affermato che la struttura veniva utilizzata per assemblare droni per gli agenti del Mossad e che diversi droni sono stati sequestrati durante la perquisizione. Nelle ultime settimane, le autorita' iraniane hanno segnalato la scoperta di diverse officine in cui venivano prodotti droni per supportare Israele nella guerra di 12 giorni, svoltasi tra il 13 e il 24 giugno. La polizia iraniana ha annunciato la scorsa settimana che 21.000 persone sono state arrestate durante il conflitto con Israele, che ha causato oltre 1.000 morti in Iran, tra cui decine di alti ufficiali militari e scienziati nucleari. Inoltre, almeno sei persone sono state giustiziate per aver collaborato con il Mossad dal 13 giugno, giorno dell'inizio della guerra. Gli Stati Uniti sono anche intervenuti con bombardamenti contro tre impianti nucleari iraniani.
Imprenditore ed ex alto funzionario dell’Autorità nazionale palestinese, Hulileh è tra le possibili figure che potrebbero guidare Gaza al termine del conflitto. Figura considerata accettabile sia da Israele sia dagli Stati Uniti, guiderebbe con l’avallo della Lega Araba. Il piano, sostenuto dal lobbista Ari Ben-Menashe, prevede ricostruzione, ristabilimento dell’ordine e sfruttamento dei giacimenti di gas, con investimenti per la ricostruzione stimati in 53 miliardi di dollari.
Israele, Netanyahu: "Obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla". Onu: Rischio escalation
"Abbiamo sempre lavorato per scongiurare una crisi umanitaria. Gli unici che muoiono di fame sono i nostri ostaggi", ha dichiarato il premier israeliano, che ha annunciato "nuovi siti e corridoi sicuri" per la distribuzione degli aiuti. Le Nazioni Unite: "Se messo in pratica, il piano dello Stato ebraico innescherebbe un'altra calamità nella Striscia".
Israele, ecco numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza
Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il piano di conquista della Striscia, con le Forze di difesa israeliane che si stanno preparando a prendere il controllo di Gaza City. Vediamo numeri e obiettivi del progetto di occupazione voluto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e criticato dalla comunità internazionale.
Nave con 1.200 tonnellate di cibo per Gaza in arrivo in Israele
Una nave con 1.200 tonnellate di generi alimentari destinati alla Striscia di Gaza si sta avvicinando al porto di Ashdod, nel sud di Israele, riporta il Times of Israel. La nave, battente bandiera panamense, è salpata da Cipro ieri e trasporta 52 container contenenti aiuti alimentari come pasta, riso, alimenti per neonati e prodotti in scatola. Circa 700 tonnellate di aiuti provengono da Cipro, acquistati con i fondi donati dagli Emirati Arabi Uniti al cosiddetto Fondo Amalthea, istituito lo scorso anno per consentire ai donatori di contribuire agli aiuti via mare. Il resto proviene dall'Italia, dal governo maltese, da un ordine religioso cattolico di Malta e dala ong kuwaitiana Al Salam Association. Una volta scaricati ad Ashdod, i container verranno caricati su camion e portati dai dipendenti delle Nazioni Unite addetti agli aiuti umanitari nelle aree di stoccaggio e nei siti della World Central Kitchen, un'organizzazione no profit che ha distribuito aiuti a Gaza.
Israele, piano per occupare Gaza: evacuazioni e droni. Cosa sappiamo
Dopo l'approvazione, nella notte dell'8 agosto, da parte del gabinetto di sicurezza alla proposta del primo ministro israeliano di conquistare militarmente Gaza City, si aprono scenari fin qui inediti. I piani per l'occupazione da parte delle forze di difesa (Idf) sono infatti segreti e non è escluso che il dispiegamento dei mezzi militari abbia l'obiettivo di indurre Hamas a deporre le armi, liberare gli ostaggi del 7 ottobre 2023 ancora in vita e, infine, sciogliersi. Si affacciano tuttavia altre ipotesi.
Cisgiordania, la comunità di Al-Muarajat sfollata: "Ci cancelleranno"
I ripetuti attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania hanno costretto sempre più palestinesi a lasciare le proprie case. Tra questi, anche i membri della comunità beduina di Al-Muarajat: minacciati e allontanati dalle proprie abitazioni, oggi vivono altrove e non hanno più nulla. Niente acqua, elettricità, servizi. "I coloni rubano il bestiame, attaccano i residenti e li obbligano ad andarsene: il loro obiettivo è assumere il pieno controllo della zona", ha raccontato l'operatrice umanitaria Samar Osama.
Marocco invia ulteriori 100 tonnellate di aiuti a Gaza
Il Ministero degli Affari Esteri marocchino ha dichiarato che il Re Mohammed VI del Marocco ha impartito istruzioni per inviare ulteriori aiuti umanitari alla popolazione di Gaza per via aerea. Nella dichiarazione si spiega che questi aiuti comprendono circa 100 tonnellate di cibo e medicinali destinati specificamente ai gruppi vulnerabili, in particolare bambini e neonati.
Israele in protesta: quanto consenso ha perso davvero Netanyahu?
Circa un milione di cittadini sono scesi in piazza in tutto il Paese per manifestare contro la guerra. Eppure, i sondaggi dicono che, se si andasse alle urne oggi, vincerebbe di nuovo il Likud. Forse, però, qualcosa è cambiato e ora il primo ministro è più preoccupato per la tenuta del fronte interno.
Nave con 1.200 tonnellate di aiuti si avvicina a Ashdod
Una nave con 1.200 tonnellate di generi alimentari destinati alla Striscia di Gaza si sta avvicinando al porto di Ashdod, nel sud di Israele, in un rinnovato sforzo per alleviare la crisi umanitaria nell'enclave. La nave battente bandiera panamense trasporta 52 container contenenti aiuti alimentari come pasta, riso, alimenti per l'infanzia e prodotti in scatola. I funzionari doganali israeliani hanno controllato gli aiuti nel porto cipriota di Limassol, da dove la nave e' partita ieri. Circa 700 tonnellate di aiuti provengono da Cipro, acquistate con i fondi donati dagli Emirati Arabi Uniti al cosiddetto Fondo Amalthea, istituito lo scorso anno per supportare i donatori negli aiuti via mare. Il resto proviene dall'Italia, dal governo maltese, dall'Ordine di Malta e dall'organizzazione non governativa kuwaitiana Al Salam Association. "La situazione e' oltremodo disperata", ha dichiarato all'Associated Press il ministro degli Esteri cipriota Constantinos Kombos. Una volta scaricati ad Ashdod, gli operatori umanitari delle Nazioni Unite tenteranno di organizzare il trasporto degli aiuti verso le aree di stoccaggio e le stazioni di rifornimento gestite dalla World Central Kitchen, un'organizzazione no-profit che ha distribuito aiuti a Gaza.
Sì di Hamas a nuova proposta di tregua, gelo Usa-Israele
Una nuova proposta per un possibile cessate il fuoco a Gaza arriva sul tavolo di Hamas, al Cairo, e Hamas dice sì. E la palla quindi finisce di nuovo nella metà campo israeliana, ma viene prontamente calciata sulle tribune da Donald Trump. Per cercare di rompere l'impasse che ha messo in un angolo buio la diplomazia, mentre l'Idf si prepara all'invasione totale della Striscia, i mediatori di Qatar ed Egitto hanno proposto una tregua iniziale di 60 giorni, per poter avviare negoziati e il rilascio in due distinte tranche dei 49 rapiti israeliani, fra vivi e morti. Dieci ostaggi vivi e 18 morti liberi subito, se la controparte accetta. Ma dallo Stato ebraico è filtrato il gelo: "Vogliono tornare a discutere di un accordo perché temono che invaderemo Gaza City", ha rilevato il governo NetanyahLa nuova proposta, simile a quella elaborata dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, è stata consegnata da Egitto e Qatar a Israele, affermando che "la palla ora è nel campo israeliano". Eppure Netanyahu ha più volte insistito di non essere più interessatp ad accordi parziali, affermando che accetterà di porre fine alla guerra solo se Hamas rilascerà tutti gli ostaggi contemporaneamente, si disarmerà e consentirà la smilitarizzazione di Gaza. Tanto che il falco Itamar Ben Gvir ha ricordato che "Netanyahu non ha il mandato per un accordo parziale". Il ministro ortodosso aveva già lasciato l'esecutivo dopo la prima tregua ed ha minacciato di farlo anche adesso. A spalleggiare il governo israeliano sulla linea dura c'è l'alleato alla Casa Bianca. "Vedremo il ritorno degli ostaggi rimasti solo quando Hamas sarà affrontata e distrutta. Prima accadrà, maggiori saranno le possibilità di successo", ha scritto Trump su Truth.