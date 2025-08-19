Guerra Israele, sì di Hamas a tregua 60 giorni e rilascio ostaggi LIVE

Una nuova proposta per un possibile cessate il fuoco a Gaza arriva sul tavolo di Hamas, al Cairo, e Hamas dice sì. E la palla quindi finisce di nuovo nella metà campo israeliana, ma viene prontamente calciata sulle tribune da Donald Trump. Per cercare di rompere l'impasse che ha messo in un angolo buio la diplomazia, mentre l'Idf si prepara all'invasione totale della Striscia, i mediatori di Qatar ed Egitto hanno proposto una tregua iniziale di 60 giorni, per poter avviare negoziati e il rilascio in due distinte tranche dei 49 rapiti israeliani, fra vivi e morti. Dieci ostaggi vivi e 18 morti liberi subito, se la controparte accetta. Ma dallo Stato ebraico è filtrato il gelo: "Vogliono tornare a discutere di un accordo perché temono che invaderemo Gaza City", ha rilevato il governo NetanyahLa nuova proposta, simile a quella elaborata dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, è stata consegnata da Egitto e Qatar a Israele, affermando che "la palla ora è nel campo israeliano". Eppure Netanyahu ha più volte insistito di non essere più interessatp ad accordi parziali, affermando che accetterà di porre fine alla guerra solo se Hamas rilascerà tutti gli ostaggi contemporaneamente, si disarmerà e consentirà la smilitarizzazione di Gaza. Tanto che il falco Itamar Ben Gvir ha ricordato che "Netanyahu non ha il mandato per un accordo parziale". Il ministro ortodosso aveva già lasciato l'esecutivo dopo la prima tregua ed ha minacciato di farlo anche adesso. A spalleggiare il governo israeliano sulla linea dura c'è l'alleato alla Casa Bianca. "Vedremo il ritorno degli ostaggi rimasti solo quando Hamas sarà affrontata e distrutta. Prima accadrà, maggiori saranno le possibilità di successo", ha scritto Trump su Truth.