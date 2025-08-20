Israele richiama 60mila riservisti per l'offensiva a Gaza. LIVE

Circa 60.000 riservisti israeliani riceveranno gli ordini di chiamata che l'Idf emetterà a partire da domani per l'offensiva pianificata a Gaza City, a condizione che il ministro della Difesa Israel Katz approvi la decisione, secondo fonti di sicurezza. Lo riporta Times of Israel, precisando che gli ordini non sono immediati e i riservisti riceveranno almeno due settimane prima di doversi presentare in servizio.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha duramente criticato il presidente francese Emmanuel Macron in una lettera, per la sua decisione di riconoscere uno Stato palestinese. "Il vostro appello per uno Stato palestinese getta benzina sul fuoco antisemita. Non è diplomazia, è appeasement. Premia il terrore di Hamas, rafforza il rifiuto di Hamas di liberare gli ostaggi, incoraggia coloro che minacciano gli ebrei francesi e alimenta l'odio per gli ebrei che ora infesta le vostre strade", ha scritto ancora. La Francia "non ha lezioni da imparare nella lotta contro l'antisemitismo". E' la risposta del ministro francese per gli Affari Europei Benjamin Haddad alle accuse lanciate dal premier israeliano.

Il governo di Gaza controllato da Hamas afferma che almeno 18.885 bambini sono stati uccisi nella Striscia dall'Esercito israeliano (Idf) dall'inizio della guerra il sette ottobre 2023, su un totale di oltre 62.000 vittime palestinesi: lo riporta Al Jazeera.

Gli approfondimenti:

