Guerra Medioriente, Israele richiama 60mila riservisti per l'offensiva a Gaza. LIVE
Circa 60.000 riservisti israeliani riceveranno gli ordini di chiamata che l'Idf emetterà a partire da domani per l'offensiva pianificata a Gaza City, a condizione che il ministro della Difesa Israel Katz approvi la decisione, secondo fonti di sicurezza. Lo riporta Times of Israel, precisando che gli ordini non sono immediati e i riservisti riceveranno almeno due settimane prima di doversi presentare in servizio. Netanyahu attacca Macron: "Alimenta il fuoco antisemita". Parigi: "Non accettiamo lezioni"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha duramente criticato il presidente francese Emmanuel Macron in una lettera, per la sua decisione di riconoscere uno Stato palestinese. "Il vostro appello per uno Stato palestinese getta benzina sul fuoco antisemita. Non è diplomazia, è appeasement. Premia il terrore di Hamas, rafforza il rifiuto di Hamas di liberare gli ostaggi, incoraggia coloro che minacciano gli ebrei francesi e alimenta l'odio per gli ebrei che ora infesta le vostre strade", ha scritto ancora. La Francia "non ha lezioni da imparare nella lotta contro l'antisemitismo". E' la risposta del ministro francese per gli Affari Europei Benjamin Haddad alle accuse lanciate dal premier israeliano.
Il governo di Gaza controllato da Hamas afferma che almeno 18.885 bambini sono stati uccisi nella Striscia dall'Esercito israeliano (Idf) dall'inizio della guerra il sette ottobre 2023, su un totale di oltre 62.000 vittime palestinesi: lo riporta Al Jazeera.
Katz approva piano occupazione di Gaza denominato "Carri di Gideon B"
Il ministro della Difesa Yisrael Katz ha approvato il piano di attacco dell'Idf a Gaza City, che gli è stato presentato dal capo di stato maggiore Eyal Zamir e dal team di comando dell'esercito israeliano. L'offensiva è soprannominata "I carri di Gideon B", a seguito di una precedente operazione con lo stesso nome. Come parte del piano, verranno inviati gli ordini di riserva necessari per effettuare l'attacco. Inoltre - rivelano i media israeliani - sono stati approvati i necessari preparativi umanitari per l'assorbimento dei residenti che saranno evacuati da Gaza City verso sud quando iniziera' l'attacco alla città, al fine di isolare i terroristi di Hamas fino a quando non saranno eliminati.
Hamas: "Quasi 19.000 bambini uccisi dall'Idf da inizio guerra"
Idf: "Ucciso capo del battaglione Nukhba di Hamas"
Lo scorso 13 agosto le forze dell'Idf hanno ucciso Muhammad Nayef Abu Shamleh, comandante della Compagnia Nukhba dell'ala militare-terroristica di Hamas, a sud di Khan Yunis. Lo ha riferito il portavoce dell'esercito israeliano.
Israele richiama 60mila riservisti per offensiva a Gaza
Il numero di riservisti richiamati si aggiunge alle decine di migliaia di riservisti attualmente in servizio nelle riserve. Non è previsto che tutti i riservisti richiamati partecipino all'operazione per la conquista di Gaza City, poiché alcuni sostituiranno le truppe permanenti dell'esercito su altri fronti.