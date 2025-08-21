Guerra Israele Palestina, Idf: "Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City".LIVE
"Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco - ha dichiarato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) - le nostre forze controllano già la periferia" della città. Si tratta della prima fase del piano di invasione terrestre di Gaza City.
"Mentre Hamas ha annunciato l'ok all'ultima proposta presentata dai mediatori, Israele insiste nel continuare la sua guerra" ha dichiarato Hamas in una dichiarazione, ribadendo il "palese disprezzo di Israele per gli sforzi di mediazione volti a un cessate il fuoco. "L'annuncio odierno da parte dell'esercito di occupazione terroristica dell'inizio di un'operazione contro Gaza City dimostra un palese disprezzo per gli sforzi compiuti dai mediatori", ha scritto il gruppo.
Trump, Netanyahu eroe di guerra. Credo di esserlo anch'io
"È un eroe di guerra, perché lavoriamo insieme. È un eroe di guerra. Credo di esserlo anch'io. A nessuno importa, ma lo sono anch'io. Voglio dire, ho mandato quegli aerei": lo ha detto ieri sera il presidente statunitense Donald Trump in un'intervista al programma radiofonico The Mark Levin Show. Il premier israeliano è "un brav'uomo", che "sta combattendo" nella guerra tra Israele e Hamas, ha aggiunto Trump.
Netanyahu, 'sanzioni Usa decisive contro le menzogne Cpi'
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha accolto con favore le sanzioni Usa annunciate contro diversi giudici della Corte Penale Internazionale (Cpi). "Mi congratulo con Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, che ha deciso di imporre sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale dell'Aja", ha dichiarato Netanyahu in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. "Si tratta di un'azione decisiva contro la campagna di diffamazione e menzogne che prende di mira lo Stato di Israele (e il suo esercito) a favore della verità e della giustizia", ha aggiunto il primo ministro.
Hamas, Israele disprezza mediazione con piano di conquista
Il piano per conquistare Gaza City dimostra il "palese disprezzo" di Israele per gli sforzi di mediazione volti a un cessate il fuoco, ha affermato Hamas in una dichiarazione. "L'annuncio odierno da parte dell'esercito di occupazione terroristica dell'inizio di un'operazione contro Gaza City dimostra un palese disprezzo per gli sforzi compiuti dai mediatori", ha scritto il gruppo. "Mentre Hamas ha annunciato l'ok all'ultima proposta presentata dai mediatori, Israele insiste nel continuare la sua guerra" e, non rispondendo a questa proposta, Netanyahu "dimostra di essere il vero ostacolo a qualsiasi accordo".
Idf: "Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City"
Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin, conferma che l'esercito dello Stato ebraico ha dato il via alla prima fase dell'invasione terrestre di Gaza City. "Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco: le nostre forze controllano già la periferia" della città, ha dichiarato Defrin in un comunicato ufficiale citato dai media internazionali.