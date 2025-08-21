Idf: "Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City". LIVE

"È un eroe di guerra, perché lavoriamo insieme. È un eroe di guerra. Credo di esserlo anch'io. A nessuno importa, ma lo sono anch'io. Voglio dire, ho mandato quegli aerei": lo ha detto ieri sera il presidente statunitense Donald Trump in un'intervista al programma radiofonico The Mark Levin Show. Il premier israeliano è "un brav'uomo", che "sta combattendo" nella guerra tra Israele e Hamas, ha aggiunto Trump.