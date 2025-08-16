Arrivata da Gaza malnutrita, muore una 20enne a Pisa

Marah Abu Zuhri, 20 anni, è una delle centinaia di vittime della fame a Gaza ed è morta ieri a Pisa, dopo essere arrivata in Italia appena 24 ore prima per motivi umanitari. Era partita con un volo militare della 46/a Brigata aerea nell'ambito dell'operazione umanitaria del governo italiano per dare un'assistenza sanitaria maggiore a civili palestinesi vittime del conflitto. Si trovava in stato di grave malnutrizione. La 20enne era atterrata la notte tra il 13 e il 14 agosto da un C130J dell'Aeronautica militare partito da Eilat con altri pazienti palestinesi e i loro familiari. Portata all'ospedale di Cisanello, la giovane era stata ricoverata d'urgenza ma le sue condizioni erano apparse subito molto critiche.