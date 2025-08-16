Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arrivata da Gaza malnutrita, muore una 20enne a Pisa

Mondo
©Ansa

Era partita con un volo militare della 46/a Brigata aerea nell'ambito dell'operazione umanitaria del governo italiano per dare un'assistenza sanitaria maggiore a civili palestinesi vittime del conflitto

ascolta articolo

Marah Abu Zuhri, 20 anni, è una delle centinaia di vittime della fame a Gaza ed è morta ieri a Pisa, dopo essere arrivata in Italia appena 24 ore prima per motivi umanitari. Era partita con un volo militare della 46/a Brigata aerea nell'ambito dell'operazione umanitaria del governo italiano per dare un'assistenza sanitaria maggiore a civili palestinesi vittime del conflitto. Si trovava in stato di grave malnutrizione. La 20enne era atterrata la notte tra il 13 e il 14 agosto da un C130J dell'Aeronautica militare partito da Eilat con altri pazienti palestinesi e i loro familiari. Portata all'ospedale di Cisanello, la giovane era stata ricoverata d'urgenza ma le sue condizioni erano apparse subito molto critiche.

Mondo: Ultime notizie

Vertice Alaska, Trump: Progressi ma no accordo. Zelensky lunedì in Usa

live Mondo

È durato circa tre ore il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska sulla crisi in...

Gaza, 9 palestinesi uccisi a un centro di distribuzione aiuti. LIVE

live Mondo

Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, Netanyahu ha ricevuto un documento in cui si afferma...

Vertice Trump-Putin, dai leader Ue a Zelensky: le reazioni

Mondo

Arrivano le prime reazioni internazionali dopo il vertice in Alaska tra il presidente americano...

Arrivata da Gaza malnutrita, muore una 20enne a Pisa

Mondo

Era partita con un volo militare della 46/a Brigata aerea nell'ambito dell'operazione umanitaria...

Putin e Trump, dal G20 all’Alaska: tutti gli incontri tra i due leader

Mondo

Il New York Times ha tracciato una cronologia delle relazioni e dei vari faccia a faccia tra il...

Mondo: I più letti