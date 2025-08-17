Esplora tutte le offerte Sky
Cisgiordania, la comunità di Al-Muarajat sfollata: "Ci cancelleranno"

Silvia Donnini

Silvia Donnini

Courtesy Medical Aid for Palestinians

I ripetuti attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania hanno costretto sempre più palestinesi a lasciare le proprie case. Tra questi, anche i membri della comunità beduina di Al-Muarajat: minacciati e allontanati dalle proprie abitazioni, oggi vivono altrove e non hanno più nulla. Niente acqua, elettricità, servizi. "I coloni rubano il bestiame, attaccano i residenti e li obbligano ad andarsene: il loro obiettivo è assumere il pieno controllo della zona", ha raccontato l'operatrice umanitaria Samar Osama

