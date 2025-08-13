MO, Difesa: "Da Gaza 31 bambini in Italia per ricevere cure mediche"

Raggiungeranno l'Italia in tarda serata i tre aerei C130J dell'Aeronautica Militare con a bordo 31 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza che, accompagnati dai loro familiari, verranno accolti nelle strutture ospedaliere dove riceveranno assistenza sanitaria e cure mediche specialistiche. Lo riferisce con una nota il ministero della Difesa, spiegando che l'operazione "è stata resa possibile grazie al coordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri e alla sinergia tra il ministero della Difesa, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dell'Interno, il ministero della Salute, il Dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con l'Oms, il Meccanismo Europeo di Protezione Civile e le aziende sanitarie coinvolte.