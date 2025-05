Vaticano, pubblicata la foto ufficiale di Papa Leone XIV

Cronaca

'Questa mattina, il Santo Padre Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa all'altare in prossimità della tomba di Pietro' fa sapere un comunicato della Sala stampa della Santa Sede. Al termine della Messa, 'il Papa si è fermato in preghiera sulle tombe dei Suoi Predecessori e davanti alla nicchia dei Pallii'. Poi il Regina Caeli in piazza San Pietro