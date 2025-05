Papa Leone XIV, i fedeli a San Pietro per il primo Regina Caeli. FOTO

A mezzogiorno il neo eletto Pontefice si affaccia dalla Loggia centrale delle Benedizioni per recitare la preghiera mariana che in questo periodo pasquale e fino alla Pentecoste sostituisce l’Angelus. Da ore migliaia di persone hanno riempito la piazza dopo aver superato i controlli di sicurezza. Si stima un afflusso di 150mila fedeli per assistere al primo impegno ufficiale di Prevost