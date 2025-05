Papa Leone XIV, cosa ne pensa su donne, ambiente e diritti LGBTQ+?

Prevost, 70 anni il prossimo 14 settembre, è stato eletto l'8 maggio, al quarto scrutinio del Conclave. Originario di Chicago, è dell'Ordine degli agostiniani e ha avuto una lunga esperienza missionaria in Perù. La sua è una figura moderata, che appare capace di tenere insieme sensibilità diverse nella Chiesa e, al contempo, come sottolineato da diversi esperti, di andare in continuità con il pontificato di Francesco ascolta articolo

L’8 maggio è stato eletto il nuovo Papa, il primo pontefice nordamericano di sempre: Robert Francis Prevost. Nel suo primo discorso dalla Loggia, ha ringraziato il predecessore Francesco, ha invitato a "costruire ponti per il dialogo" e ha auspicato una "pace disarmata e disarmante". Ma come la pensa Leone XIV - questo il nome scelto - su ambiente, migranti, donne e comunità LGBTQ+? (LA DIRETTA - CHI È IL NUOVO PAPA - IL DISCORSO).

Comunità LGBTQ+ Sulla comunità LGBTQ+, Prevost aveva inizialmente posizioni piuttosto conservatrici e chiuse, salvo poi allinearsi nell'ultimo decennio all'apertura di Papa Bergoglio. Nell'ottobre 2024, Prevost ha espresso la necessità di maggiori dialoghi tra ciascuna "conferenza episcopale" per discutere le benedizioni delle coppie dello stesso sesso e applicarle in un modo che siano in linea con le differenze culturali in tutto il mondo, poiché alcuni Paesi criminalizzano ancora l'omosessualità. Approfondimento Robert Francis Prevost, il nuovo Papa è già nella Treccani

Migranti La posizione di Papa Leone XIV sui migranti è in linea con quella di Francesco. Jesus Leon Angeles, coordinatore di un gruppo cattolico peruviano che conosce personalmente Prevost, ha dichiarato a Reuters che il nuovo pontefice ha sempre mostrato attenzione per i migranti venezuelani in Perù. Oltre 1,5 milioni di migranti venezuelani vivono infatti nel Paese sudamericano, come riporta The Time, a causa dell'instabilità economica. Francesco è stato un convinto sostenitore dei migranti, esprimendo il suo sostegno alla comunità in una lettera di febbraio ai vescovi statunitensi. La lettera è arrivata dopo l'inizio del secondo mandato del presidente Donald Trump, segnato da una politica volta a fermare i migranti. Approfondimento Robert Prevost eletto Papa Leone XIV: reazioni in Italia e nel mondo

Donne Riguardo al ruolo delle donne nella Chiesa, Prevost ha più volte sostenuto la necessità di valorizzarne la presenza nei ruoli decisionali, pur senza sostenere il diaconato femminile. Durante il suo mandato al Dicastero per i Vescovi, ha incrementato la presenza femminile nelle commissioni per la selezione episcopale, seguendo la linea tracciata da Francesco. Poi, nel 2023, Prevost ha affermato che “clericalizzare le donne” non risolverebbe i problemi della Chiesa, sottolineando la necessità di valorizzare il ruolo femminile senza necessariamente attribuire ordini sacri. Approfondimento Papa Prevost: “sono un agostiniano”. Chi sono gli Agostiniani