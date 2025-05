Papa Prevost: “sono un agostiniano”. Chi sono gli Agostiniani

Nel suo primo discorso da papa, Robert Francis Prevost ha specificato fra le altre cose di appartenere all’Ordine di Sant’Agostino, dicendosi “un figlio di Sant’Agostino, agostiniano”. L’ordine in questione è un ordine religioso che segue gli insegnamenti e gli approcci attribuiti a sant’Agostino, un importantissimo filosofo vissuto in Nord Africa e in Italia fra Quarto e Quinto secolo. Gli agostiniani si dedicano all'insegnamento, alla predicazione, alla gestione di parrocchie e santuari e alle opere sociali rivolte a poveri, migranti, emarginati e anziani. È un ordine religioso dalle radici monastiche, ora molto attivo in attività missionarie e caritatevoli.

La storia

La data precisa di fondazione dell'ordine agostiniano viene fatta risalire al 16 dicembre 1243 quando papa Innocenzo IV invitò alcune comunità eremitiche del Lazio a riunirsi in una sola congregazione. Gli Agostiniani conobbero la loro massima espansione con l'Umanesimo, quando aprirono numerosi missioni nelle Americhe, in Asia e in Africa. Al 1551 risale la fondazione delle prima comunità a Lima, in Perù, dove papa Prevost ha esercitato a lungo la sua missione. Nel 700 l'imperatore asburgico Giuseppe II soppresse numerosi monasteri agostiniani e ne sequestrò i beni. La rinascita, a partire dalla seconda metà del secolo successivo fu sostenuta come detto da papa Leone XIII.