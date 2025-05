Robert Francis Prevost, il nuovo Papa è già nella Treccani

Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, è già nella Treccani, che gli dedica una voce della sua Enciclopedia online, immediatamente aggiornata (PREVOST ELETTO PAPA, LA DIRETTA). "Ecclesiastico statunitense (n. Chicago 1955). Entrato nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino nel 1977, ha emesso i voti solenni nel 1981. Ordinato sacerdote nel 1982 - si legge -, ha conseguito la licenza in Diritto canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino (1984) e il dottorato (1987). Missionario in Perù (1985-86; 1988-98), ha ricoperto incarichi di formazione e insegnamento presso il seminario agostiniano di Trujillo e il seminario maggiore diocesano. Priore provinciale della Provincia Agostiniana di Chicago dal 1999, è stato eletto priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino nel 2001 e riconfermato nel 2007. Nominato nel 2014 amministratore apostolico della diocesi di Chiclayo (Perù) e vescovo titolare di Sufar, è stato ordinato vescovo nello stesso anno. Vescovo di Chiclayo (2015-23), prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l'America Latina dal 2023, nel settembre dello stesso anno è stato creato cardinale da papa Francesco; dal 2025 è cardinale vescovo di Albano. Eletto al soglio petrino l'8 maggio 2025, alla quarta votazione, ha assunto il nome di Leone XIV".