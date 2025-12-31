Media: Netanyahu chiede esclusione Turchia da Board of Peace. LIVE

Nel resoconto di fine anno, pubblicato dai media israeliani, le Idf affermano di aver colpito circa 20.900 obiettivi su tutti i fronti. Le operazioni attuate nel 2025 delineano un'ampia attivita' militare su piu' fronti, tra cui Gaza, Libano, Cisgiordania, Iran e Yemen. Secondo il rapporto, le Forze di Difesa israeliane hanno mobilitato circa 307mila riservisti durante l'anno e hanno condotto circa 430 operazioni su tutti i fronti, colpendo quindi oltre 20mila obiettivi. Le forze navali hanno accumulato circa 130mila ore di navigazione e condotto 50 attacchi marittimi. Nella Striscia di Gaza, l'esercito afferma che quasi 14mila terroristi sono stati uccisi e piu' di 19.500 obiettivi di "infrastrutture terroristiche" sono stati distrutti, inclusi depositi di armi e strutture di comando. Decine di alti comandanti di Hamas sono stati eliminati, tra cui leader di brigata, battaglione e compagnia. In Libano, le Idf hanno riferito di aver ucciso circa 380 agenti di Hezbollah e colpito quasi mille obiettivi, documentando al contempo circa 1.920 violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico.