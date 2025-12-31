Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Dal Medioriente al Sudan alla Cambogia: tutti i fronti aperti del 2026

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Nel 2025 la guerra è tornata centrale e il 2026 si annuncia altrettanto instabile. Dal Medioriente all’Ucraina, passando per Africa e Pacifico, report internazionali segnalano conflitti in corso e nuovi focolai pronti a esplodere, con rischi globali e umanitari crescenti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ