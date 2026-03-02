Mondo
Elezioni in Ungheria, cosa cambierà per l'Europa
Circa 8 milioni di ungheresi andranno a votare il prossimo 12 aprile per le elezioni parlamentari. Per la prima volta in 16 anni, il premier Viktor Orbán è seriamente minacciato dal suo principale sfidante, Péter Magyar, ex esponente del suo stesso partito Fidesz e ora leader dell’opposizione. Un voto che avrà inevitabilmente un impatto sugli equilibri politici di tutta l'Europa
