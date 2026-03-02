Offerte Sky
Tecnologia

Così lo smartphone di Honor diventa un robot

Simone Cosimi

Simone Cosimi

Al Mobile World Congress 2026 Honor porta all’estremo la trasformazione dello smartphone con Robot Phone, un dispositivo che integra movimento, percezione spaziale e AI. Accanto a lui il pieghevole Magic V6, il tablet MagicPad 4 e il laptop MagicBook Pro 14

