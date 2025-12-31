Scatteranno da domani, 1° gennaio 2026, le nuove regole imposte da Israele per permettere alle organizzazioni umanitarie di continuare a operare sulla Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata. Sono in tutto 37 le ong le cui licenze non verranno rinnovate, come ha comunicato il governo israeliano, a meno che non forniscano informazioni dettagliate sui loro impiegati palestinesi. Il clima è teso: queste ong, ha dichiarato il ministero della Diaspora israeliano, rifiutano di sottostare ai nuovi obblighi perché "sanno, come lo sappiamo noi, che alcuni di loro sono implicati nel terrorismo o legati a Hamas". E un’accusa specifica in tal senso è rivolta a Medici senza frontiere, che in un comunicato oggi ha esortato Israele a lasciarla operare. Secondo il dicastero israeliano, Msf avrebbe però impiegato due persone con "legami con organizzazioni terroristiche". Contattata dall'Afp, Msf ha dichiarato che "non assumerebbe mai consapevolmente persone impegnate in attività militari". E ha aggiunto che "il dialogo con le autorità israeliane prosegue".