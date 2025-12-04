Striscia di Gaza, le foto di un matrimonio di massa tra le macerie

Donne in abito tradizionale e uomini con un completo elegante: così 54 coppie sono convolate a nozze a Khan Younis, tra le macerie della Striscia. Un timido segnale di normalità in uno scenario di guerra e devastazione.. "Nonostante tutto ciò che è accaduto, inizieremo una nuova vita", ha detto uno di loro. Centinaia le persone che hanno assistito alla cerimonia
- Nei giorni scorsi a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, è stato celebrato un matrimonio di massa: si sono sposate 54 coppie provenienti da varie parti della Striscia
- Ad assistere al lieto evento, dopo mesi di sofferenze causate dalla guerra, sono arrivate centinaia di persone, che si sono radunate in una piazza del quartiere residenziale di Hamad
- La cerimonia è stata allestita tra gli edifici colpiti dai bombardamenti israeliani, con le foto scattate che mostrano i preparativi degli sposi nelle tende e le persone che hanno assistito ai festeggiamenti arrampicate sulle macerie
- La celebrazione è stata finanziata dal governo degli Emirati Arabi Uniti con il programma Al Fares Al Shahim, che significa “il cavaliere nobile” e in passato aveva già fatto arrivare cibo e altri beni essenziali nella Striscia di Gaza
- Oltre a pagare per i matrimoni, il governo emiratino ha messo a disposizione una somma simbolica per ciascuna coppia e altri beni di prima necessità. "Nonostante tutto ciò che è accaduto, inizieremo una nuova vita", ha detto uno degli sposi
- Non è la prima volta che nella Striscia di Gaza vengono organizzati matrimoni di massa. In passato sono stati finanziati soprattutto da organizzazioni umanitarie estere, con lo scopo di offrire un aiuto alle coppie che volevano sposarsi ma che non avevano i mezzi per farlo
- Martedì il corteo di auto ha attraversato interi quartieri distrutti. Gli sposi hanno sventolato bandiere palestinesi, mentre le famiglie intorno a loro danzavano: qualche ora di sollievo dopo anni di sofferenza
- I matrimoni sono una parte fondamentale della cultura palestinese, ma sono diventati estremamente rari a Gaza durante la guerra. Queste coppie sono riuscite a riprendere la tradizione solo sulla scia del fragile cessate il fuoco, anche se le nozze sono diverse dalle elaborate cerimonie che un tempo si tenevano nel territorio