Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Striscia di Gaza, le foto di un matrimonio di massa tra le macerie

Mondo fotogallery
8 foto
©Getty

Donne in abito tradizionale e uomini con un completo elegante: così 54 coppie sono convolate a nozze a Khan Younis, tra le macerie della Striscia. Un timido segnale di normalità in uno scenario di guerra e devastazione.. "Nonostante tutto ciò che è accaduto, inizieremo una nuova vita", ha detto uno di loro. Centinaia le persone che hanno assistito alla cerimonia

ULTIME FOTOGALLERY

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Cronaca

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

29 foto

Striscia di Gaza, le foto di un matrimonio di massa tra le macerie

Mondo

Donne in abito tradizionale e uomini con un completo elegante: così 54 coppie sono convolate...

8 foto

Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma ad Atene

Sport

Allo stadio Panathinaiko si è svolta la cerimonia di consegna della Fiamma olimpica a...

8 foto

Isola di Epstein, pubblicate le foto inedite delle stanze della casa

Mondo

Il materiale, composto da foto e dai video inediti, è stato diffuso dai democratici della...

8 foto

Albero di Natale del Rockefeller Center acceso a New York. FOTO

Mondo

La magia del Natale ha illuminato ancora una volta il cuore di New York. Con la tradizionale...

5 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Fondi Ue, Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa

    Mondo

    La decisione è "in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei...

    Ucraina, Putin: "Arduo trovare soluzione". Oggi Umerov a Miami. LIVE

    live Mondo

    Il presidente russo ha definito i colloqui con Witkoff al Cremlino sulla risoluzione del...

    Gaza, a Khan Younis 6 morti nei raid. Idf: identificati resti ostaggio

    live Mondo

    I raid israeliani non si fermano nella Striscia: a Khan Younis uccise almeno sei persone, tra cui...