Cisgiordania, raid dell’esercito israeliano a Qabatiya

Mondo

L’esercito israeliano ha compiuto un raid nella città di Qabatiya, in Cisgiordania, in seguito a un attacco compiuto da un uomo palestinese nel nord di Israele. Durante il raid i militari hanno imposto il coprifuoco in città e hanno prelevato alcuni residenti per interrogarli.

