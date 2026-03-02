Studentessa bloccata a Dubai: tanta paura, ci facciamo forza

"Stanotte è andata bene. Ieri sera c'è stato uno spavento verso le 23:30 perché è suonato l'allarme che arriva tutti sui cellulari che manda il governo qui a Dubai, quindi siamo tutti scappati dalla paura". Lo racconta Martina Lai, una studentessa di Cagliari bloccata a Dubai. "I nostri tutor e anche i responsabili dell'hotel hanno organizzato in un parcheggio seminterrato una sorta di bunker con delle sedie e dell'acqua dove poter stare in caso di questi attacchi improvvisi. Sicuramente la paura è tanta, però cerchiamo di farci forza reagendo e seguendo quello che ci dicono".