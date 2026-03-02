Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Studentessa bloccata a Dubai: tanta paura, ci facciamo forza

Mondo

Martina Lai, studentessa di Cagliari bloccata a Dubai, racconta la sua esperienza a Sky TG24 dopo gli attacchi di Usa e Israele all'Iran che hanno provocato la risposta di Teheran su vari paesi del Medioriente

"Stanotte è andata bene. Ieri sera c'è stato uno spavento verso le 23:30 perché è suonato l'allarme che arriva tutti sui cellulari che manda il governo qui a Dubai, quindi siamo tutti scappati dalla paura". Lo racconta Martina Lai, una studentessa di Cagliari bloccata a Dubai. "I nostri tutor e anche i responsabili dell'hotel hanno organizzato in un parcheggio seminterrato una sorta di bunker con delle sedie e dell'acqua dove poter stare in caso di questi attacchi improvvisi. Sicuramente la paura è tanta, però cerchiamo di farci forza reagendo e seguendo quello che ci dicono". 

Prossimi video

Trump: piangeremo i nostri caduti ma ce ne saranno altri

Mondo

Trump: popolo iraniano esulta, molti del regime stanno arrendendosi

Mondo

Netanyahu, Intensificheremo attacchi a Teheran

Mondo

Mondo osserva con apprensione il caos in Iran

Mondo

Morte Khamenei, proteste a Bruxelles per cambio regime

Mondo

Raid israeliano colpisce una scuola in Iran, decine di morti

Mondo