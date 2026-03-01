Offerte Sky
Morte Khamenei, proteste a Bruxelles per cambio regime

Mondo

A Bruxelles centinaia di membri della diaspora iraniana hanno manifestato chiedendo un cambio di regime dopo l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei nei raid statunitensi e israeliani. I partecipanti hanno invitato l’Europa a sostenere il popolo iraniano mentre Ursula von der Leuen è preoccupata per possibile escalation conflitto.

