Morte Khamenei, proteste a Bruxelles per cambio regime

A Bruxelles centinaia di membri della diaspora iraniana hanno manifestato chiedendo un cambio di regime dopo l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei nei raid statunitensi e israeliani. I partecipanti hanno invitato l’Europa a sostenere il popolo iraniano mentre Ursula von der Leuen è preoccupata per possibile escalation conflitto.
