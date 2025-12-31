Offerte Sky
Eurostar annuncia la ripresa di tutti i servizi, ma "possibili ritardi"

Mondo

"Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell'impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge sul sito web ufficiale di Eurostar

L'annuncio è stato pubblicato dalla compagnia ferroviaria Eurostar stamattina sul sito web ufficiale di Eurostar. Si comunica la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico ha interrotto le operazioni per diverse ore, ma si avverte anche di possibili disagi. "Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell'impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", recita la comunicazione.

