Papa Leone XIV, dalle criptovalute ai meme: le curiosità social

Con l’elezione del nuovo Pontefice sono apparse anche le prime criptovalute a tema papale, i cosiddetti memecoin. Tra queste, $LEOXIV e $Pope, nate su piattaforme come X e Telegram. Non si tratta di un'iniziativa del Vaticano, l'unico scopo è convincere gli utenti a investire in un progetto approfittando di un evento importante, proprio come accadde in passato con le criptovalute promosse da Elon Musk. Le memecoin infatti sono criptovalute il cui valore non è legato a un progetto tecnologico concreto o a un utilizzo nel mondo reale, ma alla loro capacità di generare attenzione, ironia e viralità