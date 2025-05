Dazi, accordo Cina-Usa: pausa di 90 giorni e tariffe ridotte del 115%

Introduzione

Svolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina: per 90 giorni i due Paesi sospenderanno i loro dazi doganali punitivi, almeno in parte. Secondo una dichiarazione ufficiale congiunta, in chiusura di un weekend di negoziati che si sono tenuti in Svizzera tra sabato 10 e domenica 11, la sospensione entrerà in vigore "entro il 14 maggio". Poi si passerà a nuove aliquote.