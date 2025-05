Usa, Trump firmerà ordine per ridurre prezzi farmaci fino a 80%

"I prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici - scrive il presidente Usa su Truth - saranno ridotti, quasi immediatamente, dal 30% all'80%. Aumenteranno in tutto il mondo per uniformare e, per la prima volta da molti anni, portare giustizia in America"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà alle 9:00 di oggi (le 15.00 in Italia) un ordine esecutivo che ridurrà i "prezzi dei farmaci quasi immediatamente del 30-80%". Ad annunciarlo, lo stesso Trump sul suo social Truth. "Sono lieto di annunciare che domani

mattina, alle 9 alla Casa Bianca, firmerò uno dei decreti esecutivi più significativi nella storia del nostro Paese", scrive Trump. "I prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici - prosegue - saranno ridotti, quasi immediatamente, dal 30% all'80%. Aumenteranno in tutto il mondo per uniformare e, per la prima volta da molti anni, portare giustizia in America".

"Usa pagheranno prezzo della nazione che paga costo più basso"

"Per molti anni - sostiene Trump - il mondo si è chiesto perché i farmaci da prescrizione e i

prodotti farmaceutici negli Stati Uniti d'America fossero così più costosi rispetto a qualsiasi altra nazione, a volte da cinque a dieci volte più costosi dello stesso farmaco, prodotto nello stesso laboratorio o stabilimento, dalla stessa azienda? Era sempre difficile da spiegare e molto imbarazzante perché, in realtà, non esisteva una risposta corretta o legittima". Il presidente, quindi, annuncia l'istituzione di "una politica della nazione favorita, in base alla quale gli Stati Uniti pagheranno lo stesso prezzo della nazione che paga il prezzo più basso al mondo. Il nostro Paese sarà finalmente trattato equamente e i costi sanitari dei nostri cittadini saranno ridotti a livelli mai nemmeno immaginati prima".