Pedofilia, Chiesa francese esprime vergogna e chiede perdono

Secondo il rapporto, dal 1950 ad oggi sono state 216.000 le vittime di pedofilia nella chiesa francese. Il presidente della Commissione che ha indagato, Jean-Marc Sauvè, ha lanciato un appello alla Chiesa a fornire "riparazioni" finanziarie a tutte le vittime di violenze sessuali al suo interno. "Bisogna risarcire i danni subiti dalle vittime anche al di là dei danni identificati, caratterizzati della Chiesa", ha detto Sauvè, auspicando che l'indennizzo non venga considerato come "un dono" ma come qualcosa di "dovuto" dalla Chiesa. La Chiesa cattolica ha manifestato "fino all'inizio degli anni 2000 un'indifferenza profonda, ed anche crudele nei confronti delle vittime" ha detto ancora. Dal 1950 al 2000, "le vittime non vengono credute, ascoltate. Si ritiene abbiano un po' contribuito a quello che è loro accaduto".

Secondo le cifre anticipate domenica scorsa, i preti pedofili sono stati in questi 70 anni fra i 2.900 e i 3.200. Presentando il rapporto in videoconferenza, il presidente della Ciase ha spiegato che il numero delle vittime potrebbe salire a 330mila se si includono gli abusi commessi dai membri laici della Chiesa. Il rapporto si basa sugli archivi della Chiesa, dei tribunali e della polizia, nonché sulle interviste alle vittime. L'inchiesta è stata commissionata dalla stessa Chiesa cattolica francese nel 2018 a seguito di una serie di scandali in altri Paesi e per ripristinare la fiducia nel clero. "La commissione ha lungamente deliberato ed è giunta ad una conclusione unanime” ha detto Sauvè. “La Chiesa non ha saputo vedere, non ha saputo sentire, non ha saputo captare i segnali deboli".