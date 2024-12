Pioggia missili sull'Ucraina, Mosca: "Risposta agli Atacms Usa". LIVE

Pioggia di missili russi sull'Ucraina, anche vettori ipersonici: gravi danni alla rete elettrica. È la risposta agli Atacms americani, fa sapere Mosca. Mattarella ribadisce "il sostegno dell'Italia a Kiev per una pace giusta". “I leader G7 hanno nuovamente condannato la brutale aggressione russa, riaffermando l’intenzione di sostenere la lotta del popolo ucraino per la libertà, la sovranità e l’indipendenza”, si legge nel comunicato diffuso dalla presidenza italiana al termine della riunione in videoconferenza presieduta dalla premier Giorgia Meloni.





