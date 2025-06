Guerra Ucraina, missili e droni su Kiev: 6 morti e 19 feriti. LIVE

Gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran sono giustificati per impedire a Teheran di sviluppare le armi nucleari. Lo afferma il ministero degli Esteri ucraino, elogiando l'intervento militare come un "segnale chiaro". "L'Ucraina è convinta che il programma nucleare iraniano debba essere fermato affinché non rappresenti mai più una minaccia per i Paesi del Medio Oriente o per qualsiasi altro stato", ha affermato il ministero.