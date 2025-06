Medio Oriente, Meloni in Aula per riferire su guerra Iran-Israele

La premier sarà alla Camera dei Deputati oggi, 23 giugno, e al Senato domani, in vista dell'imminente Consiglio europeo. Alta la tensione per il fronte di conflitto mediorientale, con gli interrogativi aperti dal bombardamento dei siti nucleari iraniani da parte di Washington. La presidente del Consiglio dovrebbe rimarcare ancora una volta l'importanza dei negoziati sul nucleare

La premier Giorgia Meloni arriva in Aula per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà in settimana. Oggi, 23 giugno, sarà alla Camera dei Deputati dalle 15 in poi, mentre domani mattina parlerà al Senato. Tra i temi all’ordine del giorno spicca “l’evoluzione della situazione in Medio Oriente” ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ) con tutte le incognite e gli interrogativi che l’attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari in Iran porta con sé.

Meloni sente leader stranieri e Mattarella

Già ieri, Meloni ha intrattenuto colloqui telefonici con il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, con il presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere della Repubblica Federale di Germania Friedrich Merz. Poi, dopo aver riunito in videoconferenza tutti i ministri interessati e i servizi italiani, ha chiamato il capo dello Stato Sergio Mattarella per tenerlo informato e condividere l'obiettivo di far tornare l'Iran al tavolo delle trattative.

Schlein a Meloni: "Italia non partecipi ad azioni militari"

Ieri Meloni ha parlato al telefono anche con la segretaria del Pd, Elly Schlein, che oggi alla Camera chiederà a Meloni - come ha detto a Repubblica - "di dire con chiarezza che l'Italia non parteciperà ad azioni militari e non consentirà che le nostre basi vengano utilizzate per fornire sostegno a una guerra che la comunità internazionale, tutta, deve fermare. Deve difendere il trattato di non proliferazione nucleare che rischia di saltare. E agire insieme con l'Ue". Questa istanza, sposata da buona parte del centrosinistra, finisce per evidenziare la complessità strategica davanti a cui si trova la premier: tenere fuori il nostro Paese da una possibile escalation militare senza sfilacciare il solido rapporto con Donald Trump, rimanendo coerenti con l'assunto che l'Iran non possa dotarsi della bomba atomica e perorando al contempo la causa del negoziato.