Blocco auto diesel Euro 5, ecco cosa sapere per evitare sanzioni

Questo divieto nasce in seguito alle procedure d'infrazione europee: nel novembre 2020 la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per la violazione sistematica dei limiti di inquinamento atmosferico. Tra il 2008 e il 2017, infatti, i valori giornalieri e annuali del particolato PM10 sono stati regolarmente superati in numerosi centri urbani e industriali, come Milano, Roma, Torino e Napoli, oltre che nell’intera valle del Po. Una questione riaperta nuovamente nel marzo 2024, quando la Commissione europea ha aperto una nuova procedura d'infrazione dopo aver rilevato che, nel 2022, i limiti giornalieri sono stati superati in 24 zone del Paese e quelli annuali in un’ulteriore area di emissione.

