Stop auto diesel Euro 5, ecco fino a quando possono circolare e dove

In Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, dal prossimo primo ottobre, le auto diesel Euro 5 non potranno più circolare liberamente. Ovunque? No, solo nei comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti, nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 e fino ad aprile 2026. E' quanto è previsto dal decreto legge 12 settembre 2023, n.121 che prevede la limitazione alla "circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5".

"Follie europee"

"Non è assolutamente normale che non si potrà più circolare con un'auto Euro 5 e la Lega sta lavorando per un emendamento, oltre a quello sugli autovelox, da aggiungere al decreto infrastrutture per scongiurare il fatto che alcuni milioni di italiani debbano lasciare l'Euro 5 in garage", aveva tuonato Matteo Salvini qualche giorno fa.. "Questo fa parte delle follie europee, della Commissione von der Leyen, che ha approvato quella fesseria economico-industriale che si chiama green deal", ha detto Salvini.