Siria, Cnn: Russia prepara aerei per lasciare basi nel Paese

"Negli ultimi 14 anni di conflitto e crisi, più di 13 milioni di siriani sono stati costretti a lasciare le loro case. Durante questo periodo, l'Unhcr e i suoi partner sono stati e continuano ad essere presenti sul campo in Siria, fornendo assistenza salvavita ovunque la situazione lo consenta. Le cifre non sono ancora disponibili, ma migliaia di rifugiati siriani hanno iniziato a rientrare nel Paese dal Libano attraverso il varco di confine ufficiale di Masnaa e altri non ufficiali. Allo stesso tempo, altri siriani sono fuggiti in direzione opposta verso il Libano". Lo ha reso noto il rappresentante dell'Unhcr in Siria, Gonzalo Vargas Llosa, in un briefing stampa dal Palazzo delle Nazioni di Ginevra.

"Anche i rifugiati stanno rientrando dalla Turchia attraverso i valichi di frontiera di Bab al-Hawa e Bab al-Salam verso il nord-ovest della Siria. L'UNHCR ha dovuto sospendere temporaneamente alcune attività al confine, ma ora la nostra presenza sta riprendendo. Ieri abbiamo avuto circa 2.000 rtorni di siriani dal confine principale con il Libano. I siriani sono tornati a Idlib, nella zona rurale di Damasco, a Damasco, a Daraa, ad Aleppo e in altre località. Migliaia di persone hanno lasciato la Siria e sono entrate in Libano. C'è quindi un movimento bidirezionale - ha detto Llosa - Una delle sfide principali è che non ci sono autorità di immigrazione sul lato siriano. I funzionari dell'immigrazione che operavano lì durante il precedente regime hanno tutti lasciato le loro posizioni. Le nuove autorità di transizione non sono ancora state in grado di stabilire procedure di immigrazione, il che crea, ovviamente, alcune sfide e difficoltà. "Inoltre, stiamo assistendo a qualche ritorno dalla Turchia. Ci aspettiamo che questa cifra cresca. Come abbiamo detto in precedenza, è chiaro che molti siriani sono in un atteggiamento di attesa. In Siria, la maggior parte delle nostre attività durante l'intenso periodo di combattimenti sono state sospese ma, fortunatamente, nelle ultime 72 ore siamo stati in grado di riprendere, attraverso i nostri partner locali, molte delle nostre attività in quelle aree che ora sono più sicure", ha detto.